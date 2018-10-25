Süper Lig'de 10. hafta başlıyor

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.30. Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: 26 Ekim Cuma: 20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 27 Ekim Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Kazım Karabekir) 16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) 28 Ekim Pazar: 13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has) 18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) 20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) 29 Ekim Pazartesi: 20.00 Akhisarspor-Göztepe (Akhisar) 20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) *** 10. hafta maçlarının hakemleri Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar: 26 Ekim Cuma: 20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler 27 Ekim Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler 16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu 28 Ekim Pazar: 13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy 18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya 20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek 29 Ekim Pazartesi: 20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu 20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım AA

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