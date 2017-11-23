Süper Lig'de 13. hafta başlıyor

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi yarın oynanacak Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla açılacak.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak başkent derbisi saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle: Yarın: 20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı) 25 Kasım Cumartesi: 14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bornova) 16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya) 19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom) 26 Kasım Pazar: 14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül) 14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya) 27 Kasım Pazartesi: 20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) AA

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