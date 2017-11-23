Süper Lig'de 13. hafta başlıyor

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi yarın oynanacak Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla açılacak.
Osmanlı Stadı'nda oynanacak başkent derbisi saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)
25 Kasım Cumartesi:
14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bornova)
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
26 Kasım Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
AA