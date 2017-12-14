Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçına Ali Palabıyık atanırken ikinci Başakşehir'in Antalyaspor'la yapacağı maçı ise Barış Şimşek yönetecek.

İşte 16. haftanın hakemleri: Gençlerbirilği-Kasımpaşa / Bülent Yıldırım Alanyaspor-Sivasspor / Fırat Aydınus Trabzonspor-Bursaspor / Halis Özkahya Akhisarspor-Kayserispor / Mete Kalkavan Başakşehir-Antalyaspor / Barış Şimşek Malatyaspor-Galatasaray / Ali Palabıyık Beşiktaş-Osmanlıspor / Halil Umut Meler Göztepe-Konyaspor / Hüseyin Göçek Fenerbahçe-Karabükspor / Alper Ulusoy



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