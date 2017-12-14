Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçına Ali Palabıyık atanırken ikinci Başakşehir'in Antalyaspor'la yapacağı maçı ise Barış Şimşek yönetecek.
İşte 16. haftanın hakemleri:
Gençlerbirilği-Kasımpaşa / Bülent Yıldırım
Alanyaspor-Sivasspor / Fırat Aydınus
Trabzonspor-Bursaspor / Halis Özkahya
Akhisarspor-Kayserispor / Mete Kalkavan
Başakşehir-Antalyaspor / Barış Şimşek
Malatyaspor-Galatasaray / Ali Palabıyık
Beşiktaş-Osmanlıspor / Halil Umut Meler
Göztepe-Konyaspor / Hüseyin Göçek
Fenerbahçe-Karabükspor / Alper Ulusoy