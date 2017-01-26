Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

18. haftada oynanan Karabükspor - Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi. Maçlarda görev alan hakemler şöyle; 28 OCAK CUMARTESİ 16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu 19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler 19.00 Galatasaray- Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık 29 OCAK PAZAR 13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar 15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya 16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk 19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan 30 OCAK PAZARTESİ 20.00 Beşiktaş-Atiker Antalyaspor: Özgür Yankaya 20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım DHA

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