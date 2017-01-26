Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
18. haftada oynanan Karabükspor - Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.
Maçlarda görev alan hakemler şöyle;
28 OCAK CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray- Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 OCAK PAZAR
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 OCAK PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş-Atiker Antalyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
DHA