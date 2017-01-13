Süper Lig'de 2. yarı başlıyor

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi Bursa'da açılıyor.
BURSASPOR - TRABZONSPOR
STAT: Timsah Arena
SAAT: 20.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS
BURSASPOR: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz, Jorquera, Merter Yüce, John, Batalla, Deniz, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan Castillo, N’Doye
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
MEHMET EKİCİ KADRODA YOK
İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile geçen Trabzonsporlu Mehmet Ekici, Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı
81. RANDEVU...
Trabzonspor ile Bursaspor, Süper Lig'in ikinci devresinin açılış maçıyla birlikte 81. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 80 lig maçında Bordo-Mavili takımın galibiyetlerde 40-11 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 120 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü.
Bursaspor, evinde 7 maçtır yenilmiyor. Trabzonspor, son 2 lig maçını gol atamadan kaybetti. Bordo-Mavililer, bu sezon Ağustos-Eylül arasında da 3 maçlık, gol atamadığı ve yenildiği bir seri yaşamıştı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 maçın 2'sini kazandı.
Hamza Hamzaoğlu, teknik direktör olarak Trabzonspor'a karşı çıktığı 7 lig maçının 5'ini kazandı. Hamza Hamzaoğlu ve Ersun Yanal, teknik direktör olarak ligde 5 kez karşılaştı ve 2'şer galibiyet aldı. Ersun Yanal, Bursaspor'a karşı çıktığı son 6 lig maçını kaybetmedi.