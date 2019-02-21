Süper Lig'de 23. hafta başlıyor: Haftanın maçı Bülent Yıldırım'ın oldu

Süper Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Saat 20.30'da başlayacak müsabakalarda Göztepe-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın önemli karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak. Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Yarın: 20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova) 20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi) 23 Şubat Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 24 Şubat Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman) 16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom) 25 Şubat Pazartesi: 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park) Derbi maçı Bülent Yıldırım yönetecek AA

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