Süper Lig'de 4. haftanın programı

Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında yarın saat 21.45'te Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor karşılacak.

Ligde 4. haftanın programı şöyle: Yarın: 21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya) 1 Eylül Cumartesi: 19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker) 19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar) 21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park) 21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) 2 Eylül Pazar: 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir) 19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya) 21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye) AA

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