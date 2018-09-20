Süper Lig'de 6. hafta 2 maçla başlıyor

Süper Lig'de 6. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak müsabakalarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Yarın: 20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir) 20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye) 22 Eylül Cumartesi: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya) 16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park) 23 Eylül Pazar: 16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya) 19.00 Akhisarspor-Galatasaray ( Akhisar) 24 Eylül Pazartesi: 21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker) AA

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