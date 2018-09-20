Süper Lig'de 6. hafta 2 maçla başlıyor

Süper Lig'de 6. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00'de başlayacak müsabakalarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)
22 Eylül Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
23 Eylül Pazar:
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
19.00 Akhisarspor-Galatasaray ( Akhisar)
24 Eylül Pazartesi:
21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
AA