Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Yeni lider Medipol Başakşehir Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Yarın: 20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom) 29 Eylül Cumartesi: 16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park) 30 Eylül Pazar: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül) 16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova) 19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi) 1 Ekim Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı) 20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) AA

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