Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar: 25 Ağustos Cuma: 21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu 21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık 26 Ağustos Cumartesi: 19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek 19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan 21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus 21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar 27 Ağustos Pazar: 19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır 21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk 21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu AA

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