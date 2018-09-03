Süper Lig'de haftanın sonuçları

Süper Lig'in dördüncü haftası, yapılan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

Süper Lig'de dördüncü haftanın son gününde sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Kasımpaşa, 4'de 4 yaptı. Ligde puan kaybı yaşamayan tek takım olan Kasımpaşa, 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Günün diğer maçlarında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Süper Lig'de önceki gün oynanan müsabakalarda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşarken, sahasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe ise üst üste 3. maçını da yitirdi. Ligde dokuzar puana sahip takımlardan Galatasaray averajla ikinci sırada yer alırken, Medipol Başakşehir ise üçüncü sırada bulunuyor. Haftanın sonuçları Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: 0-1 Fenerbahçe-Kayserispor: 2-3 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1 Trabzonspor-Galatasaray: 4-0 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 0-1 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 2-1 Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1 Bursaspor-Beşiktaş: 1-1 5. hafta maçları Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e bir hafta ara verilecek. Ligde detaylı programı henüz açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle: Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor Galatasaray-Kasımpaşa Göztepe-Kayserispor Medipol Başakşehir-Antalyaspor Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor Atiker Konyaspor-Fenerbahçe MKE Ankaragücü-Akhisarspor Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Çaykur Rizespor-Bursaspor AA

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