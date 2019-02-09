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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Süper Lig’de kritik hafta

09 Şubat 2019, Cumartesi 01:01
Süper Lig’in 21. haftasında hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak.

Ligde son 14 haftaya girilirken, hem ligin üst sıralarında hem de küme düşme hattında takımların puanları birbirilerine oldukça yakın bulunuyor. Ligin 21. haftasının en dikkati çeken maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında yarın Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Süper Lig’de 36 puanla lider Medipol Başakşehir’in 8 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray, zirve yarışında kopmak istemiyor. Haftaya 33 puanla 5. sırada giren Trabzonspor’da sahadan galibiyetle ayrılarak rakibiyle aynı puana gelip şampiyonluk umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor.

Atiker Konyaspor-Evkur Y. Malatya

Süper Lig’in bu sezon iki flaş ekibi Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında 10 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşma haftanın önemli maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Karşılaşma önce Atiker Konyaspor 32 puanla 6’ıncı, Evkur Yeni Malatyaspor ile 33 puanla 4. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor-Antalyaspor

Ligde ikinci yarıda çıktığı 3 maçı da kazanarak düşme potasının üstüne çıkan Çaykur Rizespor, ikinci devrede sadece bir puan alabilen Antalyaspor’la kozlarını paylaşacak.  Rize ekibi haftaya 21 puanla 15’inci, Antalya ekibi ise 28 puanla 9.  sırada girdi.

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

Küme düşme hattının 2 puan önünde 22 puanla 13. sırada yer alan İzmir ekibi, 25 puanla 10. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor’u kritik maçta ağırlayacak.

Kapanış iki önemli maçla

Küme düşme hattında 20 puanla 16. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 6 haftalık yenilgi serisine son vermek adına kritik bir maça çıkacak. Ligin ikinci yarısına çok kötü bir başlangıç yaparak 3 maçını da kaybeden Kasımpaşa ise üst sıralardan kopmak istemiyor. Lacivert-beyazlılar 29 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde 17 puanla son sırada yer alan Akhisarspor ise 28 puanla 8. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor’a misafir olacak.  

Etiketler: süper lig
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