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28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Süper Lig'de son durum?

28 Ağustos 2017, Pazartesi 11:10
Süper Lig'de 3. hafta tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Ligde bir puanda kalan başkent ekibi, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Beşiktaş, bu sezon seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Bursaspor'u 2-1 mağlup ederken, Trabzonspor, Göztepe deplasmanından puansız döndü.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek 3'te 3 yaptı. Ligde puan kaybı yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılı ekip, 3. hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı maçlar nedeniyle lige bir hafta ara verilecek.

Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftada yapılacak karşılaşmalar şöyle:

Sonuçlar 

Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 1-1

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 3-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-1

Beşiktaş-Bursaspor: 2-1

Kayserispor-Osmanlıspor: 2-2

Göztepe-Trabzonspor: 3-2

Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-1

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-2

Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: 2-1

4. hafta 

Antalyaspor-Galatasaray

Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

Bursaspor-Akhisar Belediyespor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor-Kayserispor

Osmanlıspor-Göztepe

AA

Etiketler: süper lig
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