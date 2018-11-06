Süper Lig'de son durum?

Süper Lig'de 11. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerken, Demir Grup Sivasspor da konuk ettiği Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-2'ye getirdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Haftayı Galatasaray 20 puan ve averajla ikinci, Fenerbahçe ise 10 puanla 15. sırada tamamladı. Medipol Başakşehir ise sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı Alexandru Epureanu'nun golüyle 1-0 yendi ve puanını 24'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 18 puanla 6. sıraya geriledi. Haftanın sonuçları Galatasaray-Fenerbahçe: 2-2 Kasımpaşa-Antalyaspor: 1-2 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0 MKE Ankaragücü-Kayserispor: 3-1 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1 Trabzonspor-Bursaspor: 1-1 Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: 0-0 12. haftanın programı 9 Kasım Cuma: 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya) 10 Kasım Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir) 13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) 19.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 11 Kasım Pazar: 13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye) 18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker) 19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Antalya) 20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) AA

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