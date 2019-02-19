Süper Lig'de son durum?

Ligde 22. haftanın ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4
Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1
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PUAN DURUMU O G B M A Y AV P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 14 6 2 33 11 22 48
2.GALATASARAY A.Ş. 22 12 6 4 45 24 21 42
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 6 5 42 27 15 39
4.EVKUR YENİ MALATYASPOR 22 9 7 6 34 25 9 34
5.ATİKER KONYASPOR 22 8 10 4 29 23 6 34
6.TRABZONSPOR A.Ş. 22 9 6 7 37 32 5 33
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 8 7 7 32 32 0 31
8.KASIMPAŞA A.Ş. 22 9 2 11 39 41 -2 29
9.ANTALYASPOR A.Ş. 22 8 5 9 22 31 -9 29
10.AYTEMİZ ALANYASPOR 22 8 4 10 22 26 -4 28
11.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 22 7 7 8 20 28 -8 28
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22 5 10 7 27 30 -3 25
13.GÖZTEPE A.Ş. 22 8 1 13 24 29 -5 25
14.BURSASPOR 22 4 12 6 19 23 -4 24
15.FENERBAHÇE A.Ş. 22 5 9 8 23 29 -6 24
16.MKE ANKARAGÜCÜ 22 7 3 12 20 35 -15 24
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22 4 9 9 23 29 -6 21
18.AKHİSARSPOR 22 4 6 12 21 37 -16 18
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23. haftanın programı
22 Şubat Cuma:
20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
AA