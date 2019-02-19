Süper Lig'de son durum?

Ligde 22. haftanın ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü. Sonuçlar Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2 Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0 Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2 Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1 *** PUAN DURUMU O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 14 6 2 33 11 22 48 2.GALATASARAY A.Ş. 22 12 6 4 45 24 21 42 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 6 5 42 27 15 39 4.EVKUR YENİ MALATYASPOR 22 9 7 6 34 25 9 34 5.ATİKER KONYASPOR 22 8 10 4 29 23 6 34 6.TRABZONSPOR A.Ş. 22 9 6 7 37 32 5 33 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 8 7 7 32 32 0 31 8.KASIMPAŞA A.Ş. 22 9 2 11 39 41 -2 29 9.ANTALYASPOR A.Ş. 22 8 5 9 22 31 -9 29 10.AYTEMİZ ALANYASPOR 22 8 4 10 22 26 -4 28 11.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 22 7 7 8 20 28 -8 28 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22 5 10 7 27 30 -3 25 13.GÖZTEPE A.Ş. 22 8 1 13 24 29 -5 25 14.BURSASPOR 22 4 12 6 19 23 -4 24 15.FENERBAHÇE A.Ş. 22 5 9 8 23 29 -6 24 16.MKE ANKARAGÜCÜ 22 7 3 12 20 35 -15 24 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22 4 9 9 23 29 -6 21 18.AKHİSARSPOR 22 4 6 12 21 37 -16 18 *** 23. haftanın programı 22 Şubat Cuma: 20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova) 20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi) 23 Şubat Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 24 Şubat Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı) 16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom) 25 Şubat Pazartesi: 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park) AA

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