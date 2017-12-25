Süper Lig'de son maçlar oynandı: Başakşehir, ilk yarıyı lider tamamladı

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk devresi, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi.

Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümü, Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla tamamlandı. Ev sahibi Osmanlıspor, rakibini 3-2 yendi. Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrılan Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükselterek geçen sezon olduğu gibi devre arasına lider girdi. Galatasaray, Fatih Terim'in 4. dönemindeki ilk maçında, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, devreyi 35 puanla 2. sırada kapadı. Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla 5 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalanan Fenerbahçe, 33 puanla 3. sırada yer aldı. Burak Yılmaz, Jahovic ve Gomis gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş ise konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek, liderin 6 puan gerisine düştü. Aynı puana sahip Kayserispor ve Göztepe'nin averajla önünde yer alan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 4. sırada tamamladı. 17. hafta sonunda topu filelerle 14'er kez buluşturan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında zirveyi paylaştı. Süper Lig'in 17. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: Sonuçlar Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1 Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-1 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-1 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 1-1 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: 1-1 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2 Galatasaray-Göztepe: 3-1 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2 Puan durumu Takımlar - P MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 36 GALATASARAY 35 FENERBAHÇE 33 BEŞİKTAŞ 30 KAYSERİSPOR 30 GÖZTEPE 30 TRABZONSPOR 29 DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 BURSASPOR 25 EVKUR YENİ MALATYASPOR 22 KASIMPAŞA 19 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 19 AYTEMİZ ALANYASPOR 18 OSMANLISPOR 17 ANTALYASPOR 17 ATİKER KONYASPOR 15 GENÇLERBİRLİĞİ 14 KARDEMİR KARABÜKSPOR 9 AA

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