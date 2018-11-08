Süper Lig'de yeni hafta Malatyaspor - Trabzonspor maçıyla başlıyor

Süper Lig'in açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 12. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
10 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
19.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
11 Kasım Pazar:
13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Antalya)
20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
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12. Haftanın Hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
10 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Kayserispor-Galatasaray: Ümit Öztürk
11 Kasım Pazar:
13.30 Bursaspor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Antalyaspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık
20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
AA