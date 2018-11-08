Süper Lig'de yeni hafta Malatyaspor - Trabzonspor maçıyla başlıyor

Süper Lig'in açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de 12. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya) 10 Kasım Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir) 13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) 19.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 11 Kasım Pazar: 13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye) 18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker) 19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Antalya) 20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) *** 12. Haftanın Hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler 10 Kasım Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Hüseyin Göçek 13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa 16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler 19.00 Kayserispor-Galatasaray: Ümit Öztürk 11 Kasım Pazar: 13.30 Bursaspor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan 18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy 19.00 Antalyaspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık 20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu AA

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