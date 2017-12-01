Süper Lig'in 14. haftasında derbi heyecanı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak 2017 yılının son derbisi saat 19.30'da başlayacak. Derbi maçı yönetecek Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy. Galatasaray, 14. hafta maçları öncesinde 29 puanla liderlik koltuğunda otururken, 23 puana sahip Beşiktaş ise averajla dördüncü sırada bulunuyor. Derbi yaklaşıyor: Beşiktaş evinde yenilmiyor; Galatasaray ise 'büyük' maçlarda ortada görünmüyor AA

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