Süper Ligde 5 haftalık program açıklandı

Süper Lig'de 17, 18, 19, 20 ve 21. haftaların müsabaka programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci devrenin 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla başlayacağı belirtildi. Karşılaşmaların, 27 ve 28 Mayıs'ta oynanacak 34. hafta mücadeleleriyle sona ereceği bildirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların dikkate alınarak ikinci devredeki Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılamalarının tamamının açıklanmadığı aktarıldı. Bu üç ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmeler göz önüne alınarak ilerleyen dönemlerde geriye kalan Süper Lig programının ilan edileceği kaydedildi. Buna göre, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şöyle: 17. hafta 13 Ocak Cuma: 20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 14 Ocak Cumartesi: 13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba) 16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye) 15 Ocak Pazar: 13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak) 19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker) 16 Ocak Pazartesi: 19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı) 18. hafta 21 Ocak Cumartesi: 13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 22 Ocak Pazar: 13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Maçın stadı daha sonra açıklanacak) 13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı) 16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker) 23 Ocak Pazartesi: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba) 19. hafta 28 Ocak Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi) 19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) 19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena) 29 Ocak Pazar: 13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs) 15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak) 19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediye Kadir Has) 30 Ocak Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena) 20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim) 20. hafta 10 Şubat Cuma: 19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 11 Şubat Cumartesi: 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Alanya Oba) 16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı) 19.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye) 12 Şubat Pazar: 13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan) 13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom Arena) 13 Şubat Pazartesi: 20.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak) 21. hafta 17 Şubat Cuma: 19.00 Kayserispor-Bursaspor (Bursa Belediye Kadir Has) 18 Şubat Cumartesi: 13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya Stadı) 16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) 19 Şubat Pazar: 13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs) 15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) 15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim) 19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena) 20 Şubat Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak) AA

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