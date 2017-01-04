"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Süper Ligde 5 haftalık program açıklandı

04 Ocak 2017, Çarşamba 17:50
Süper Lig'de 17, 18, 19, 20 ve 21. haftaların müsabaka programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci devrenin 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla başlayacağı belirtildi. Karşılaşmaların, 27 ve 28 Mayıs'ta oynanacak 34. hafta mücadeleleriyle sona ereceği bildirildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların dikkate alınarak ikinci devredeki Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılamalarının tamamının açıklanmadığı aktarıldı.

Bu üç ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmeler göz önüne alınarak ilerleyen dönemlerde geriye kalan Süper Lig programının ilan edileceği kaydedildi.

Buna göre, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şöyle:

17. hafta

13 Ocak Cuma:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

 

18. hafta

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

 

19. hafta

28 Ocak Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)

29 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim)

 

20. hafta

10 Şubat Cuma:

19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Şubat Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Alanya Oba)

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

12 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom Arena)

13 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)

 

21. hafta

17 Şubat Cuma:

19.00 Kayserispor-Bursaspor (Bursa Belediye Kadir Has)

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya Stadı)

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)

AA

Okunma Sayısı: 338
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nerden geçersen geç, Osmangazi’ye para ödeyeceksin!

    Erdoğan: OHAL terörün ekmeğine yağ sürer (Yıl 2010)

    OHAL çelişkileri

    Müslüman karşıtı propagandalar çok güçlü

    Nefret dili şiddete meyilli nesiller oluşturur

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit

    Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin 4 gözaltı

    Abdullah Gül'den Darbe Komisyonu'na Fethullah Gülen yanıtı

    Mescid-i Aksa’da iki yılda 97 kişi Müslüman oldu

    "Türkiye teröre teslim oldu'' demek...

    Bakan Işık ''milli helikopter''in uçacağı tarihi açıkladı

    MHP'de şok istifa!

    Türkiye, İncirlik'i sorguluyor

    MHP'li Halaçoğlu: Kim onay verirse milleti sevmiyor demektir

    ABD'den Türkiye ve El Bab açıklaması

    Trol kılıklı gazetecileri ne yapacağız?

    Soğuk ve yoğun kar yağışı geliyor

    Ortaköy saldırganının kimliği belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL çelişkileri
    Genel

    Erdoğan: OHAL terörün ekmeğine yağ sürer (Yıl 2010)
    Faruk ÇAKIR

    Bin adım sonrası
    Genel

    Nerden geçersen geç, Osmangazi’ye para ödeyeceksin!
    Genel

    Türkiye Kamu-Sen: OHAL amacının dışına çıktı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “İnadına yaşayın” diyorsunuz, ama...
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir imamın terörü önleme tedbiri!
    Ahmet BATTAL

    Dalga beraber geçilir - 2
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki büyük fâcia: Sarıkamış ve Altı Ok
    Ali Rıza AYDIN

    Endişeli bir sabahım!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.