Suudi Arabistanlı hakem, Dünya Kupası listesinden çıkarıldı

FIFA, Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi'yi Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak hakem listesinden çıkardı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, şike teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle ülkesinde ömür boyu men cezası alan hakem Al-Mirdasi'nin Dünya Kupası listesinden de çıkarılması için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan başvurunun kabul edildiği bildirildi.

32 yaşındaki Al-Mirdasi'nin yerine başka bir ismin davet edilmeyeceği, yardımcı hakemlerin yerine ise Birleşik Arap Emirlikleri ile Japonya'dan iki hakemin Rusya'da görevlendirileceği kaydedildi.

FIFA kokartını 2011'de alan ve ülkesinin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı hakemler arasında gösterilen Al-Mirdasi, geçen yıl FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da görev yapmıştı.