Tahkim Kurulu Caner'in cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın 6 maçtan men ettiği Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in cezasını onadığını duyurdu.

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın 6 maçtan men ettiği Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in cezasını onadığını duyurdu.

Tahkim Kurulu kararında;

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Caner Erkin hakkındaki PFDK'nın 26.10.2017 tarih ve E.2017-2018/285 - K.2017-2018/331 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

kabul edildiği duyuruldu.