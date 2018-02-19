Talisca, Bayern Münih maçında rekor kırmak istiyor

Beşiktaş formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 golü bulunan Talisca, Bayern Münih karşısında fileleri havalandırması halinde takımının bu organizasyondaki en golcü oyuncusu unvanını alacak.

Beşiktaş'ın hücum yollarındaki en etkili isimlerinden olan Anderson Talisca, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmada rekor kırmak için görev bekleyecek. Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez fileleri havalandıran Talisca, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Avrupa'nın önemli futbol organizasyonunda en çok gol atan oyuncu durumunda bulunuyor. Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımda 5 Şampiyonlar Ligi golüne imza atarken; Talisca eski takım arkadaşını Leipzig karşısında fileleri havalandırarak yakalamıştı. Brezilyalı futbolcu, Bayern Münih ile oynanacak ilk karşılaşmada gol atarsa Cenk Tosun'u geçerek Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu unvanını elde edecek. Son 2 karşılaşmada fileleri havalandırdı Talisca, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 2 karşılaşmayı boş geçmedi. Grup mücadelesinde başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş'a, Talisca da golleriyle büyük katkı verdi. Gruptaki 6 maçta 4 gol kaydeden Talisca, bunların 2'sini son 2 mücadelede attı. Beşiktaş, Talisca'nın gol attığı maçları kaybetmiyor Beşiktaş, geçen sezondan beri kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Talisca'nın gol attığı Avrupa kupası maçlarında rakiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı takım, Talisca'nın 7 gol attığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Gol atarsa Demba Ba'yı yakalayacak Talisca, Bayern Münih karşısında bir gol attığı takdirde Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 8 gol atan Demba Ba'yı yakalayacak. Brezilyalı oyuncu, Alman ekibinin filelerini 2 kez havalandırırsa 9 golü bulunan Daniel Pancu'nun sayısına ulaşacak. Beşiktaş'ta Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle birinci sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alırken; Ricardo Quaresma ile Cenk Tosun'un 11'er golü bulunuyor. Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın en golcü oyuncularından biri konumunda bulunan Quaresma, Bayern Münih karşısında gol hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak. AA

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