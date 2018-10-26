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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Taraftarlardan büyük tepki... Beşiktaş'ın sahasındaki en ağır yenilgisi oldu!

26 Ekim 2018, Cuma 01:31
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında sahasında Belçika'nın Genk takımına 4-2 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Belçika temsilcisi Genk'e 4-2 mağlup oldu.

Maça kötü başlayan siyah-beyazlı takım, 23. dakikada Mbwana Samatta'nın golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. İlk yarıda pozisyon dahi bulamayan Beşiktaş, ikinci yarıda rakibine baskı kurmaya çalıştı. Birinci devreye oranla topa daha çok sahip olan siyah-beyazlı ekip, kontrollü oynayan Genk'in 69. dakikada Samatta ile bir gol daha bulmasına engel olamadı. Sonradan oyuna giren Vagner Love'ın golleriyle umutlanan Beşiktaş, rakibinin hücumdaki etkili oyununa engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. 

Bu sonuçla gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 3 puanda kaldı. 

Bu sezon beşinci kez mağlup oldu 

Bu sezon kötü performans gösteren siyah-beyazlı takım, 18. resmi maçında beşinci kez mağlup oldu.

Süper Lig'deki 9 karşılaşmada iki kez yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9 karşılaşmada ise üç kez rakiplerine boyun eğdi.

Söz konusu maçlarda 9 kez kazanan siyah-beyazlılar, dört karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Vodafone Park'taki en ağır yenilgi

Vodafone Park'ta ise beşinci kez rakiplerinin galibiyetine engel olamayan Beşiktaş, stadındaki en ağır yenilgiyi aldı. 

2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1'lik skorla boyun eğmişti.

Bu sezon Süper Lig'deki Antalyaspor maçını da 3-2 mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Genk'e 4-2 yenildi.

Taraftarlardan tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, ilk yarının son bölümünde takımlarına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Genk'in etkili oyunu karşısında sıkıntılı anlar yaşayan takımlarına daha iyi oynamaları yönünde tezahürat yaptı. Taraftarlar, ayrıca "Yönetim bu takım senin eserin" şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarların, 2015-2016 sezonunun son haftalarında hizmete giren Vodafone Park'ta ilk kez takıma yönelik tepki gösterdiği gözlendi.

İlk yarının bitmesinin ardından kaptan Necip Uysal, takım arkadaşlarını yanına alarak tribünleri alkışladı.

Mücadelenin ikinci yarısının büyük bölümünde takımlarına destek vermeye çalışan taraftarlar, skorun 2-0'a gelmesinin ardından tekrar yönetime tepkide bulundu. Siyah-beyazlıların, teknik direktör Şenol Güneş tezahüratı ise dikkati çekti. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Caner Erkin, Enzo Roco ve Cyle Larin de taraftar tepkisinden nasibini aldı.

Gergin maçta Quaresma'nın taraftarlarla diyaloğa girdiği gözlendi.

Sadece Gökhan Gönül ve Medel'e destek 

Taraftarlar, sadece Gökhan Gönül ile Gary Medel'e destek verdi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın son dakikalarında her iki oyuncu lehine tezahürat yaptı. Taraftarlar, maçın bitmesinin ardından "Gökhan, Medel el ele hep beraber tribüne" şeklinde bağırdı. 

Vagner Love'ın golleri yetmedi

Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Vagner Love'ın golleri iyi sonuç için yeterli olmadı.

Bu sezonki resmi maçlarda beşinci kez fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı formayla da Avrupa kupalarında dördüncü golünü kaydetti.

Tolgay Arslan, devam edemedi

Son dönemde sakat oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Genk karşısında da Tolgay Arslan sakatlandı. 

İlk yarının başlarında yerde kalan Tolgay, bir süre daha sahada kaldı. Sıkıntısı süren siyah-beyazlı oyuncu, 26. dakikada yerini Enzo Roco'ya bıraktı.

Siyah-beyazlı taraftarların bir bölümü, saha kenarına gelen Tolgay Arslan'ı yuhaladı. 

Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Genk'e 4-2 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Ricardo Quaresma, taraftarların gösterdiği tepkiyi haklı bularak, ocak ayında gerekirse ayrılabileceğini söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Portekizli oyuncu, "Taraftarlarımız bana da tepki gösterdiler. Fazlalık bensem, sorun bensem, Beşiktaş'tan daha önce de olduğu gibi ayrılabilirim ama lütfen genç oyuncularımıza tepki göstermesinler, birine tepki göstereceklerse bana göstersinler. Ben bu kulüpten bir kere ayrıldım ve geri döndüm. Eğer fazlalık bensem ocak ayında yine ayrılabilirim." diye konuştu.

Quaresma maçla ilgili değerlendirmelerde de bulundu

Sahaya kazanmak için çıktıklarını belirten Quaresma, "Bugün denedik, çalıştık fakat olmadı. Şans da yanımızda değildi. Önümüzde çok maç var, lig uzun bir maraton. Pazartesi de maçımız var. Hatalarımızı düzelterek pazartesi günü ihtiyacımız olan galibiyeti almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: uefa, beşiktaş, genk
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