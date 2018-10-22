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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Tarihe geçmek için mindere çıkıyor

22 Ekim 2018, Pazartesi 18:36
Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Budapeşte'de altın madalya kazanması halinde tarihe geçecek.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Macaristan'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda rekor için mindere çıkacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası, milli sporcu Rıza Kayaalp için ayrı bir önem taşıyor.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğuna sahip 29 yaşındaki Rıza, Budapeşte'de de altın madalya kazanması halinde rekora imza atacak.

Rıza, sıkletinde yine zirvede yer alması durumunda grekoromen stilde üçer şampiyonlukları bulunan eski güreşçiler Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bırakacak.

Milli sporcu, böylece dünya şampiyonalarında grekoromen stilde 4 altın madalya kazanan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçecek.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bu yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenen Rıza, 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etmişti.

"Halkımız dualarını eksik etmesin"

Budapeşte yolculuğu öncesi açıklamada bulunan Rıza Kayaalp, "Rekor için mindere çıkacağım. Grekoromen stilde 4 dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmak istiyorum." dedi.

Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkacak Rıza, iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini vurgulayarak, "Ay-yıldızlı bayrağımızı bu sene de göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletmek en büyük amacımız. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Halkımız dualarını eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 8 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğunun bulunduğuna işaret eden Rıza, "Ayrıca iki olimpiyat madalyam var. Ulaşılması zor bir başarı. Başarımda en büyük pay halkımızın. Çünkü benden beklentileri her zaman yüksek. Onların beklentilerine karşılık vermek için çok çalışıyorum. Dolayısıyla motivasyonumu halkın beklentisine borçluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl hedef olimpiyatlar

Rıza Kayaalp, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu vurguladı.

"Kariyerimde sadece olimpiyat şampiyonluğu eksik." diyen Rıza, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalyam var. Tokyo'da altın madalya kazanmayı hedefliyorum. En büyük hedefim bu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olacağıma inanıyorum. Tokyo 2020'ye kadar Avrupa şampiyonluğumu 10'a, dünya şampiyonluğumu da 5'e çıkarmayı amaçlıyorum."

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları, 25-28 Ekim tarihlerinde yapılacak.

AA

Etiketler: rıza kayaalp
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