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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Tarihi kongreye rekor katılım bekleniyor

01 Haziran 2018, Cuma 11:40
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu hafta sonunda yapılacak.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek tarihi kongrede mevcut başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışacak.

Kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek kongreye rekor katılım bekleniyor. Genel kurulda, aidatını yatıran 25 bin 650 üye oy kullanabilecek.

Başkan pazar günü seçilecek

İki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 3 Haziran Pazar günü yapılacak.

Kongrenin ilk gününde yarın yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Ardından iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapabilecek.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı 3 Haziran Pazar günü ise üyeler oy kullanacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

İki başkan adayı

Fenerbahçe Kulübünde tarihi kongrede başkanlık için iki aday yarışacak.

Mevcut başkan Aziz Yıldırım, 13. kez girdiği kongreyi de kazanmak, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Ali Koç da Fenerbahçe Kulübünün 33. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

Rekor katılım bekleniyor

Seçimli olağan genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı.

Yarın başlayacak kongrede, 2013 yılındaki rekor katılımın iki katına ulaşılması tahmin ediliyor.

Rekor oy geçilecek

Rekor katılımla sarı-lacivertli kulübün en fazla oy alan başkanı da belli olacak.

Önceki rekor, 2013 yılında yapılan kongrede 6 bin 821 oy alan Aziz Yıldırım'a aitti.

İlk kez statta olacak

Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapacak.

Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı.

Sahanın içine konuşmaların yapılması için kürsü kurulacak, ayrıca oy verme işlemi için sandıklar da saha içine konulacak.

Üyeler Ülker Stadı'nda Fenerium Tribünü'ne giriş yapacak. Bu tribüne sığılmaması durumunda ise kale arkası tribünlerine de genel kurul üyeleri alınacak.

AA

Etiketler: fenerbahçe, aziz yıldırım, ali koç
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