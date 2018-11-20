Teknik adamlığı hayal kırıklığına sebep oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'da teknik direktörlük kariyerine iyi başlayamayan Fransız Thierry Henry, teknik adamlıkta bekleneni veremeyen yıldız futbolcuları akıllara getirdi.

Birçok eski yıldız oyuncu, kupalarla dolu futbolculuk kariyerlerinin ardından başladığı teknik direktörlük hayatında benzer başarılara imza atamayarak hayal kırıklığı yaşattı.

Arjantinli Diego Armando Maradona, Hollandalı Ruud Gullit, Rumen Gheorghe Hagi ve İngiliz Paul Gascoigne, başarılı futbolculuk kariyerlerine rağmen teknik direktörlük koltuğunda beklentileri karşılayamayan isimler olarak akıllarda yer etti.

Monaco, Henry yönetiminde galip gelemedi

Futbolculuk kariyerinde Monaco, Juventus, Arsenal ve Barcelona gibi takımlarda birçok başarı elde eden Henry, teknik direktörlük kariyerine geçen ay Leonardo Jardim'in yerine göreve geldiği Monaco'da başladı.

Thierry Henry yönetiminde 6 maçta 4 kez mağlup olup 2 defa berabere kalan Monaco, henüz galibiyet elde edemedi.

Henry'nin çalıştırdığı Monaco, ligde Strasbourg'a 2-1, Reims'a 1-0, Paris Saint-Germain'e 4-0 yenildi, Dijon ile 2-2 berabere kaldı. Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Club Brugge'e evinde ise 4-0 kaybetti.

Club Brugge'e 4-0 kaybedilen UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşması, Monaco'nun Avrupa kupalarındaki en ağır iç saha yenilgisi oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 13 haftada 7 puan toplayan ve 19. basamakta yer alan Monaco, Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunda ise bir puanla son sırada bulunuyor.

Maradona

Arjantin'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Diego Armando Maradona, 95 kez formasını giydiği milli takımında 1986 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşırken, İtalya ekiplerinden Napoli ile iki kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Maradona, bu başarılara rağmen teknik adamlık döneminde beklentileri karşılayamadı.

Futbolu bırakmasının ardından Arjantin ve Dubai'deki bazı takımlarda teknik direktörlüğe getirilen ancak bu kulüplerden kısa süre içinde ayrılan Maradona, Meksika'nın Dorados ekibinin başında bulunuyor.

Gullit

Futbol zekası, sıra dışı saç stiliyle Hollanda'nın en başarılı oyuncuları arasından adı geçen Ruud Gullit, futbolu bırakmasının ardından 1996-97 sezonunda Chelsea'yi çalıştırarak başladığı teknik direktörlük kariyerinde başarılı olamadı.

Hollandalı teknik adam, daha sonra Newcastle United, Feyenoord, Los Angeles Galaxy gibi takımlarda da dikiş tutturamayarak görevini bırakmak zorunda kaldı.

Milan'ın şampiyonluklarla dolu yıllarının bir parçası olan Gullit, Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstleniyor.

Hagi

Barcelona ve Galatasaray'daki muhteşem performansıyla "Karpatların Maradona'sı" olarak anılan Rumen Gheorghe Hagi, teknik adamlık kariyerinde aynı kaderi paylaştı.

Romanya Milli Takımı'nın ardından 2003-04 sezonunda Bursaspor'un teknik direktörlük görevini üstlenen Hagi, sonraki yıllarda iki kez Galatasaray'ı çalıştırdı ve üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından görevinden ayrıldı.

Teknik direktörlüğünü futbolculuğundaki gibi parlak bir noktaya taşıyamayan Hagi, sahibi olduğu Viitorul'da teknik direktörlük kariyerine devam ediyor.

Gascoigne

Sporcu kişiliğinin yanı sıra saha dışı yaşamıyla da dikkati çeken eski İngiliz futbolculardan Paul Gascoigne de bir süre teknik direktörlük yaptı.

Agresif oyun stili ve çalışkanlığıyla İngiliz futbolunun unutulmazları arasına giren Gascoigne, futbolu 2004'te bırakmasının ardından Portekiz'in Algarve United takımında menajer-oyuncu olarak antrenmanlara çıksa da kulübüyle hiçbir zaman kontrat imzalamadı.

2005'te İngiltere'nin alt lig takımlarından Kettering Town ile anlaşan Gascoigne, özel hayatındaki problemleri nedeniyle burada da sadece 39 gün kalabildi.

Şota

Trabzonspor'da yıldızı parlayan Gürcü futbolcu Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde beklediği başarıyı yakalayamayan isimlerden biri oldu.

Bordo-mavili takımda forma giydiği dönemde gol krallığının yanı sıra iki kupa sevinci yaşayan Şota, sonraki durakları Ajax ve Glasgow Rangers'ta 3 kez şampiyonluk turu attı.

Teknik adamlık kariyerine Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında Louis van Gaal'in yardımcısı olarak başlayan Şota, 2010-15 yılları arasında Kayserispor, Kasımpaşa ve eski takımı Trabzonspor'u çalıştırdı ancak kupa kazanma başarısını gösteremedi.