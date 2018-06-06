Teknik direktör Kayıhan'dan üzücü haber

Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Kayıhan, müdahalelere rağmen öldü.

28 Şubat 1954 doğumlu Ümit Kayıhan, teknik direktörlük kariyerinde Altay, Karşıyaka, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştırdı. Kayıhan, en son 2013-2014 sezonunda Altay'da görev yapmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde 2000-2001 sezonunda Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Ümit Kayıhan, futbolculuk döneminde de Göztepe, Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor gibi takımların formasını giymişti. AA

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