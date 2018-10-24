Temsilcilerimiz, gruplarındaki 3. maçlarına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının üçüncü haftasında 24 maç oynanacak. Türk takımlarından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, gruplarındaki üçüncü maçlarına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda TSİ 19.55'te karşılaşacak. Beşiktaş I Grubu'nda bir başka Belçika temsilcisi Genk'i TSİ 22.00'de ağırlarken, Akhisarspor ise J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla ekibine TSİ 22.00'de konuk olacak. Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle: 19.55 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ludogorets (Bulgaristan) 19.55 Zürih (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya) 19.55 Leipzig (Almanya) - Celtic (İskoçya) 19.55 Salzburg (Avusturya) - Rosenborg (Norveç) 19.55 Kopenhag (Danimarka) - Slavia Prag (Çekya) 19.55 Zenit (Rusya) - Bordeaux (Fransa) 19.55 Anderlecht (Belçika) - Fenerbahçe 19.55 Spartak Trnava (Slovakya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Vorskla Poltava (Ukrayna) 19.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) 19.55 Dudelange (Lüksemburg) - Olympiakos (Yunanistan) 19.55 Milan (İtalya) - Real Betis (İspanya) 22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Spartak Moskova (Rusya) 22.00 Villarreal (İspanya) - Rapid Wien (Avusturya) 22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) 22.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya) 22.00 Beşiktaş - Genk (Belçika) 22.00 Sarpsborg (Norveç) - Malmö (İsveç) 22.00 Sevilla (İspanya) - Akhisarspor 22.00 Standard Liege (Belçika) - Krasnodar (Rusya) 22.00 Jablonec (Çekya) - Astana (Kazakistan) 22.00 Rennes (Fransa) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 22.00 Chelsea (İngiltere) - BATE Borisov (Belarus) 22.00 PAOK (Yunanistan) - Vidi (Macaristan) AA

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