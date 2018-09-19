"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Temsilcilerimiz ilk maçlarına çıkıyor

19 Eylül 2018, Çarşamba 10:31
Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup aşaması, 24 karşılaşmayla başlayacak. Türk takımlarından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, gruplarındaki ilk maçlarına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonunda grup aşaması, 20 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına TSİ 22.00'de konuk olacak.

Beşiktaş ise I Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Norveç ekibi Sarpsborg'u Vodafone Park'ta saat 19.55'te ağırlayacak.

Akhisarspor da J Grubu'ndaki ilk müsabakasında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı saat 19.55'te konuk edecek.

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.55 Rapid Wien (Avusturya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.55 Villarreal (İspanya) - Glasgow Rangers (İskoçya)

19.55 Lazio (İtalya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.55 Olympique Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

19.55 Genk (Belçika) - Malmö (İsveç)

19.55 Beşiktaş - Sarpsborg (Norveç)

19.55 Akhisarspor - Krasnodar (Rusya)

19.55 Sevilla (İspanya) - Standard Liege (Belçika)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Astana (Kazakistan)

19.55 Rennes (Fransa) - Jablonec (Çekya)

19.55 Vidi (Macaristan) - BATE Borisov (Belarus)

19.55 PAOK (Yunanistan) - Chelsea (İngiltere)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zürih (İsviçre)

22.00 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)

22.00 Leipzig (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Bordeaux (Fransa)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Zenit (Rusya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Fenerbahçe

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Anderlecht (Belçika)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Vorskla Poltava (Ukrayna)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Milan (İtalya)

- Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 12 grubunda, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak.

"Kupa 2"de takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 

- Gruplar

A Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya), Ludogorets (Bulgaristan), Zürih (İsviçre), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

B Grubu: Salzburg (Avusturya), Celtic (İskoçya), Leipzig (Almanya), Rosenborg (Norveç)

C Grubu: Zenit (Rusya), Kopenhag (Danimarka), Bordeaux (Fransa), Slavia Prag (Çekya)

D Grubu: Anderlecht (Belçika), Fenerbahçe, Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Spartak Trnava (Slovakya)

E Grubu: Arsenal (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Karabağ (Azerbaycan), Vorskla Poltava (Ukrayna)

F Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Milan (İtalya), Real Betis (İspanya), Dudelange (Lüksemburg)

G Grubu: Villarreal (İspanya), Rapid Wien (Avusturya), Spartak Moskova (Rusya), Glasgow Rangers (İskoçya)

H Grubu: Lazio (İtalya), Olympique Marsilya (Fransa), Eintracht Frankfurt (Almanya), Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

I Grubu: Beşiktaş, Genk (Belçika), Malmö (İsveç), Sarpsborg (Norveç)

J Grubu: Sevilla (İspanya), Krasnodar (Rusya), Standard Liege (Belçika), Akhisarspor

K Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Astana (Kazakistan), Rennes (Fransa), Jablonec (Çekya)

L Grubu: Chelsea (İngiltere), PAOK (Yunanistan), BATE Borisov (Belarus), Vidi (Macaristan)

- Maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 20 Eylül 2018

Grup 2. maçları: 4 Ekim 2018

Grup 3. maçları: 25 Ekim 2018

Grup 4. maçları: 8 Kasım 2018

Grup 5. maçları: 29 Kasım 2018

Grup 6. maçları: 13 Aralık 2018

Son 32 turu ilk maçları: 14 Şubat 2019

Son 32 turu rövanş maçları: 21 Şubat 2019

Son 16 turu ilk maçları: 7 Mart 2019

Son 16 turu rövanş maçları: 14 Mart 2019

Çeyrek final ilk maçları: 11 Nisan 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 18 Nisan 2019

Yarı final ilk maçları: 2 Mayıs 2019

Yarı final rövanş maçları: 9 Mayıs 2019

Final maçı: 29 Mayıs 2019

AA

Etiketler: uefa, avrupa ligi
Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dolar/TL'de son durum?

    Acılı aile destek bekliyor: "Kendi ellerimizle kamyona yükledik"

    Ekmek israfını bu şekilde önleyebilirsiniz

    Trump'ın mültecilere ilişkin yeni kararına tepkiler büyüyor

    İşte yerli üretim logosu

    '131 firmanın 1296 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildi'

    Temsilcilerimiz ilk maçlarına çıkıyor

    AB'nin tepkisini çekecek açıklamalar

    E-ticaret devi Amazon 'resmen' Türkiye pazarına girdi

    İlk 8 ayda Kamu harcamaları üç katına çıktı

    Türk vatandaşlığına geçişte 2 milyon dolar şartı değişti

    Diplomasi savaşı durdurdu; provokasyona dikkat

    Galatasaray 'Devler Ligi'ne muhteşem başladı

    Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz

    Türkiye’nin % 70’i borçlu

    1,7 milyon tavuk telef oldu

    Suriye'de yakalanan teröristler tutuklandı

    Düşürülen Rus uçağı hakkında ABD'den açıklama

    UCM ön inceleme başlattı

    Guterres İdlib mutabakatını değerlendirdi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlatmayalım mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi bağımsızlığa engel mi, güvence mi?
    Genel

    Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Galatasaray 'Devler Ligi'ne muhteşem başladı
    Genel

    “12 Eylül’e karşı çıkılmasın” diyerek gazeteye tavır aldılar
    Mustafa ORAL

    Bir ateş ver, ciğerimi yakayım Mehmed Zekeriya
    Davut ŞAHİN

    Korku medyası
    Sebahattin YAŞAR

    Cemaatler imanlı insan yetiştiriyor
    Genel

    Diplomasi savaşı durdurdu; provokasyona dikkat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.