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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Temsilcilerimiz son maçlarını yarın oynayacak

12 Aralık 2018, Çarşamba 16:07
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor yarın gruplarındaki 6. ve son maçlarına çıkacak.

Türk takımları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki altıncı ve son maçlarını yarın oynayacak. 

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Gruptaki üçüncü maçında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Anderlecht'i bir sonraki maçta 2-0 yenen Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde ise Dinamo Zagreb karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.

Grupta 8 puanı bulunan, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantilemişti.

Fenerbahçe, Avrupa'da 228. randevuda

Avrupa arenasında 228. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Beşiktaş'ın konuğu Malmö

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında İsveç'in Malmö ekibi ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta yarın saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Luca Banti yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar üçüncü maçında iç sahada Genk'e 4-2 kaybederken, deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş, 5. hafta mücadelesinde ise 2-0 geriye düştüğü maçta Norveç ekibi Sarpsborg'u dış sahada 3-2 mağlup etmişti.

Grupta 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, yarın Malmö karşısında alacakları beraberlik ve galibiyetle gruptan çıkma başarısı gösterecek.

Beşiktaş'ın Avrupa'da 216. maçı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 215 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. Beşiktaş, 86 karşılaşmadan mağlup ayrılırken, 46 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi.

Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 307 gol gördü.

Akhisarspor, Standard Liege'i ağırlayacak

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında yarın sahasında Belçika'nın Standard Liege takımıyla karşılaşacak.

Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Macar hakem Adam Farkas düdük çalacak.

Tarihinde Avrupa'daki altıncı maçına çıkacak Akhisarspor, gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu, ikinci müsabakada da Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenildi. Sevilla ile oynadığı iki maçı 6-0 ve 3-2 kaybeden Ege temsilcisi, beşinci haftada Krasnodar'a 2-1 yenildi.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan Akhisarspor, puansız son sırada yer alıyor. 

AA

Etiketler: uefa, avrupa ligi, beşiktaş, fenerbahçe, akhisarspor
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