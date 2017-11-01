Temsilcilerimiz zorlu Avrupa sınavında: 4. hafta maçları yarın yapılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın 24 maç oynanacak. C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 21.00'de başlayacak maçta Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı konuk edecek. Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05'te oynanacak I Grubu mücadelesinde, Avusturya'nın Salzburg ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ligde 4. haftanın maç programı (TSİ) şöyle: 21.00 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya) 21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Astana (Kazakistan) 21.00 Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 21.00 Partizan (Sırbistan) - Skenderbeu (Arnavutluk) 21.00 Medipol Başakşehir - Hoffenheim (Almanya) 21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz) 21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya) 21.00 AEK (Yunanistan) - Milan (İtalya) 21.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Atalanta (İtalya) 21.00 Olympique Lyon (Fransa) - Everton (İngiltere) 21.00 Kopenhag (Danimarka) - Zlin (Çekya) 21.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Sheriff (Moldova) 23.05 FCSB (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) 23.05 Viktoria Plzen (Çekya) - Lugano (İsviçre) 23.05 Arsenal (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan) 23.05 Köln (Almanya) - BATE (Belarus) 23.05 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) 23.05 Salzburg (Avusturya) - Atiker Konyaspor 23.05 Hertha Berlin (Almanya) - Zorya (Ukrayna) 23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Östersunds (İsveç) 23.05 Vitesse (Hollanda) - Zulte Waregem (Belçika) 23.05 Lazio (İtalya) - Nice (Fransa) 23.05 Real Sociedad (İspanya) - Vardar (Makedonya) 23.05 Rosenborg (Norveç) - Zenit (Rusya) AA

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