Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımları ile C Grubu'nda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor, Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya, Portekiz'den Vitoria takımları ile I Grubu'nda yer aldı. Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımlarıyla eşleşti. Atiker Konyaspor ise Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria takımları ile I Grubu'nda yer aldı. Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak. AA

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