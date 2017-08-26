Temsilcilerimizin maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'un maç programı belli oldu.

C Grubu'nda yer alan turuncu-lacivertli ekip, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımlarıyla mücadele edecek. Yeşil-beyazlı ekip ise I Grubu'nda Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria Guimaraes takımları ile karşılaşacak. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un maç programı şöyle: Medipol Başakşehir 14 Eylül Perşembe: 20.00 Medipol Başakşehir-Ludogorets (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 28 Eylül Perşembe: 22.05 Braga-Medipol Başakşehir (Braga Stadı) 19 Ekim Perşembe: 22.05 Hoffenheim-Medipol Başakşehir (Rhein-Necka Stadı) 2 Kasım Perşembe: 21.00 Medipol Başakşehir-Hoffenheim (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 23 Kasım Perşembe: 23.05 Ludogorets-Medipol Başakşehir (Ludogorets Arena) 7 Aralık Perşembe: 21.00 Medipol Başakşehir-Braga (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) Atiker Konyaspor 14 Eylül Perşembe: 22.05 Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor (Velodrome Stadı) 28 Eylül Perşembe: 20.00 Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı) 19 Ekim Perşembe: 20.00 Atiker Konyaspor-Salzburg (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı) 2 Kasım Perşembe: 23.05 Salzburg-Atiker Konyaspor (Salzburg Stadı) 23 Kasım Perşembe: 21.00 Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı) 7 Aralık Perşembe: 23.05 Vitoria Guimaraes-Atiker Konyaspor ( D. Afonso Henriques Stadı) AA

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