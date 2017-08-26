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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Temsilcilerimizin maç programı belli oldu

26 Ağustos 2017, Cumartesi 00:03
UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'un maç programı belli oldu.

C Grubu'nda yer alan turuncu-lacivertli ekip, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımlarıyla mücadele edecek.

Yeşil-beyazlı ekip ise I Grubu'nda Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria Guimaraes takımları ile karşılaşacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un maç programı şöyle:

Medipol Başakşehir

14 Eylül Perşembe:

20.00 Medipol Başakşehir-Ludogorets (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Perşembe:

22.05 Braga-Medipol Başakşehir (Braga Stadı)

19 Ekim Perşembe:

22.05 Hoffenheim-Medipol Başakşehir (Rhein-Necka Stadı)

2 Kasım Perşembe:

21.00 Medipol Başakşehir-Hoffenheim (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

23 Kasım Perşembe:

23.05 Ludogorets-Medipol Başakşehir (Ludogorets Arena)

7 Aralık Perşembe:

21.00 Medipol Başakşehir-Braga (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Atiker Konyaspor

14 Eylül Perşembe:

22.05 Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor (Velodrome Stadı)

28 Eylül Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

19 Ekim Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Salzburg (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

2 Kasım Perşembe:

23.05 Salzburg-Atiker Konyaspor (Salzburg Stadı)

23 Kasım Perşembe:

21.00 Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

7 Aralık Perşembe:

23.05 Vitoria Guimaraes-Atiker Konyaspor ( D. Afonso Henriques Stadı)

AA

Etiketler: uefa, konyaspor, başakşehir
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