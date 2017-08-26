Temsilcilerimizin maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'un maç programı belli oldu.
C Grubu'nda yer alan turuncu-lacivertli ekip, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımlarıyla mücadele edecek.
Yeşil-beyazlı ekip ise I Grubu'nda Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria Guimaraes takımları ile karşılaşacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un maç programı şöyle:
Medipol Başakşehir
14 Eylül Perşembe:
20.00 Medipol Başakşehir-Ludogorets (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
28 Eylül Perşembe:
22.05 Braga-Medipol Başakşehir (Braga Stadı)
19 Ekim Perşembe:
22.05 Hoffenheim-Medipol Başakşehir (Rhein-Necka Stadı)
2 Kasım Perşembe:
21.00 Medipol Başakşehir-Hoffenheim (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
23 Kasım Perşembe:
23.05 Ludogorets-Medipol Başakşehir (Ludogorets Arena)
7 Aralık Perşembe:
21.00 Medipol Başakşehir-Braga (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
Atiker Konyaspor
14 Eylül Perşembe:
22.05 Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor (Velodrome Stadı)
28 Eylül Perşembe:
20.00 Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)
19 Ekim Perşembe:
20.00 Atiker Konyaspor-Salzburg (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)
2 Kasım Perşembe:
23.05 Salzburg-Atiker Konyaspor (Salzburg Stadı)
23 Kasım Perşembe:
21.00 Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)
7 Aralık Perşembe:
23.05 Vitoria Guimaraes-Atiker Konyaspor ( D. Afonso Henriques Stadı)
AA