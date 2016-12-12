Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Rusya temsilcisi Krasnodar, Beşiktaş İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva, Osmanlıspor ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 olmak üzere 32 takım katıldı. Üç Türk temsilcisinin de seribaşı olarak katıldığı kurada Beşiktaş ile İsrail'den Hapoel Beer-Sheva, Fenerbahçe ile Rusya'dan Krasnodar ve Osmanlıspor ile Yunanistan'dan Olympiakos eşleşti. Türk ekiplerinin ilk karşılaşmalarını deplasmanda oynayacağı son 32 turunda maçlar, 16 ve 23 Şubat 2017'de yapılacak. Final karşılaşması ise 24 Mayıs 2017'de İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak. Avrupa Ligi son 32 turunda oluşan eşleşmeler şu şekilde: Athletic Bilbao (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) Legia Varşova (Polonya) - Ajax (Hollanda) Anderlecht (Belçika) - Zenit (Rusya) Astra (Romanya) - Genk (Belçika) Manchester United (İngiltere) - Saint Etienne (Fransa) Villarreal (İspanya) - Roma (İtalya) Ludogorets (Bulgaristan) - Kopenhag (Danimarka) Celta (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) Olympiakos (Yunanistan) - Osmanlıspor (Türkiye) Gent (Belçika) - Tottenham (İngiltere) Rostov (Rusya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) Krasnodar (Rusya) - Fenerbahçe (Türkiye) Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Fiorentina (İtalya) AZ Alkmaar (Hollanda) - Olympique Lyon (Fransa) Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Beşiktaş (Türkiye) PAOK (Yunanistan) - Schalke 04 (Almanya) AA

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