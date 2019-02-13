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Terim: İnşallah, UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideriz

13 Şubat 2019, Çarşamba 23:50
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "İnşallah, UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideriz." ifadelerini kullanarak, "Mümkünse Portekiz'e gol yemeden gitmek istiyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun ilk maçında 14 Şubat Perşembe günü Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Brezilyalı oyuncu Fernando'yla basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim, Benfica'nın çok iyi bir takım olduğunu belirterek şöyle konuştu: 

"İki Porto maçı bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli maçlardı. Çok fazla pozisyonlar bulduğumuz, penaltı kaçırdığımız maçlar. O iki maçı dışarıda seyretseniz kaybetmeniz mümkün değil. O performansı sergilersek tur için daha avantajlı oluruz. Benfica şu anda Porto'dan daha iyi bir durumda. Biz Porto performanslarını sergilersek tur için rahat bir şekilde ümitlenebiliriz."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatan Terim, "Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti ama orada sadece santrfor değil bazı eksiklerle oynadık. Buna rağmen iki Porto maçından birini kazansak daha farklı olabilirdi. İnşallah, UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica'yı geçmemiz lazım. Bu durumda çok daha net ileriye hedef gösteren konuşmalar yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

UEFA'ya bildirdikleri takım listesine değinen Terim, "Oyuncu olarak takviyemiz var. Yazamadığımız oyuncular da var maalesef. Ancak 3 değişiklik yapabildik. Gelen takviyelerle daha iyiyiz. Aslında son 1 senedir bu kadar takviyeye alışık değiliz. O gün de bir bahane söylemedik, bugün hiç söylemeyiz. Muhakkak, Galatasaray oyun anlayışında özellikle kendi sahasında, aynı anlayışla yakın zamanda her yerde oynayacağız, rakip takıma kendi oyununu kabul ettirmek ister. Öyle oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. Maç içinde neler gelişir bilinmez ama maç öncesi düşüncemiz bu." şeklinde konuştu. 

"Bizim olduğumuz yerde sabır sınırsızdır" 

Fatih Terim, Galatasaray taraftarının kendisine her zaman anlayış gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Birtakım değişimler olacağını ifade ettik ve iki hedef göstermiştim, ocak ve haziran ayı diye. Ocakta ilk adımımızı attık, nasipse haziranda da tamamlayacağız planımızı. Galatasaray'ın ne istediğini en iyi bilenlerdenim. Bu oyun tarzını 1996-2000 arasında 1999'dan itibaren ben ve ekibim yerleştirdik. Ondan sonra hiç geriye gitmedik. Seyirci hep bu oyunu istedi. Böyle baktığımızda, devre arasındaki küçük bir değişikliğin bizi nerelere götüreceğini açıkça Trabzonspor maçında gördük. Onun üzerine koymaya çalışıyoruz."

Spor Toto Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçında çok pozisyon ürettiklerini anlatan Terim, "Bu, seyircinin uzun müddet yerine oturmaması demektir. Bizim de istediğimiz budur. Sonuç ne olursa olsun, zevk veren hem de oynadığından zevk alan bir oyun anlayışı oturtmaya çalışıyoruz. Benfica maçına da böyle başlayacağız. İkili maçların planları farklı olabilir ama kendi saha ve seyirci avantajınız hiç değişmez. Bunu kullanmak istiyoruz. Mümkünse Portekiz'e gol yemeden gitmek istiyoruz. Devre arası transferleri kolay değildir. Bunların hepsini, kaybetmeden aşmamız lazım. İnşallah başaracağız." diyerek sözlerini tamamladı. 

Fernando: Benfica zor bir takım

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, yaptığı açıklamada, "Benfica zor bir takım. Dersimize iyi çalıştık. İyi hazırlanıyoruz. Yarın taraftarımızın da desteğiyle çok iyi bir maç geçireceğiz. Biz neler yapabileceğimizi ve gücümüzü biliyoruz. En büyük artımızı, yarın muhteşem bir taraftar önünde oynayacak olmamız olarak görüyorum. İyi bir skorla ayrılmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: galatasaray, fatih terim
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