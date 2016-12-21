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Terör olumsuz etkiledi: 2500'den 500'e düştü!

21 Aralık 2016, Çarşamba 11:26
Türkiye'de son dönemde meydana gelen terör saldırıları, futbol turizmini de olumsuz etkiledi.

Önceki yıllar kış dönemi kampı için Antalya'yı tercih eden Avrupa'nın birçok ülkesinden futbol takımları, rotalarını değiştirdi.

Her yıl çok sayıda birçok ülkenin önde gelen futbol takımı, iklim koşullarının yanı sıra, spor kompleksleri nedeniyle tercih ettiği Antalya'da bu yıl az sayıda futbol takımı kamp yapma kararı aldı. Yerli takımların tercihi yine Antalya olurken, yıllardır kamp için Antalya'ya gelen Avrupa'nın birçok ünlü kulübü terör olaylarını neden göstererek Dubai, Portekiz, İspanya ve Kıbrıs'a gitme kararı aldı.

2 BİN 500'DEN 500'E DÜŞTÜ

Spor Turizmi Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ferit Turgut, 2015 yılında 100 milyon Euro olan spor turizminde bu yıl elde edilecek gelir miktarının 30 milyon Euro dolayında olacağını açıkladı. 2015 yılında Antalya'da 2 bin 500 takımın geldiğini hatırlatan Turgut, geçen yıl sayının 1500'e, bu yıl ise 500'e kadar düştüğünü kaydetti. Gelen 500 takım içinde büyük futbol kulüplerinin sayısının çok az olduğunu anlatan Turgut, gelecek takımların kısa süreli ve az kişiyle Antalya'da kalacağını, bunun da geliri düşürdüğünü aktardı.

AVRUPA'DAN GOL YEDİK

WOW Otelleri Spor Direktörü Süreyya Ertuğrul, önceki yıllarda Avrupa ve İskandinav ülkelerinden profesyonel futbol takımlarının Antalya'ya geldiğini hatırlattı. Bu yıl büyük oranda azalan futbol turizminin tek sebebinin politik olmadığını savunan Ertuğrul, ülkede arkası kesilmeyen patlamaların gelecek takımları engellediğini söyledi. Yüzde 50'lik bir kayıp yaşadıklarını dile getiren Ertuğrul, geçen yıl gelmeyen Rus takımların tekrar tercihlerini Antalya'dan yana kullandıklarını anlattı. Ertuğrul, Rusya'dan Antalya'ya gelecek takım sayısının en az 50 olduğunu söyledi.

ALMANLAR SIFIR ÇEKTİ

SB Turizm Genel Müdürü Kamuran Dinç ise spor turizminde önceki yıllara göre durumun parlak görünmediğini söyledi. Türk takımlarının kamp için tercihlerini yine Antalya'dan yana kullanacağını vurgulayan Dinç, ancak yabancı takım sayısında büyük düşüş olduğunu kaydetti. İsveç ve Norveç'ten gelecek takım sayılarında yüzde 60 civarında düşüş yaşandığını dile getiren Dinç, "Rusya pazarı geçen yıla göre biraz daha hareketlendi. Romanya'dan da takımlar gelecek. Almanya'dan her yıl 5-6 büyük takım gelirdi. Bu yıl hiç yok, Almanya'nın ikinci liginin yarısı gelirdi bu sene onlar da gelmiyor" diye konuştu.

DHA

Etiketler: türkiye, futbol turizmi
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