TFF Başkanı: Arda Turan yanlış yapmıştır

​Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, uçakta gazeteciye saldıran Arda Turan’ın yanlış yaptığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, burada yaptığı konuşmada milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yıldırım Demirören, "Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır ama yaptığı bu yanlışı Arda'ya doğru şekilde göstermeliyiz, Arda bir dünya markası" dedi. Demirören, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbideki cezalara ilişkin "Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Anderson Talisca'ya verilen cezalar az. Vicdanen doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

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