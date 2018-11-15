TFF Hukuk Müşavirliği, Mustafa Cengiz'i PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Mustafa Cengiz'in, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde ve divan kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi. Galatasaray Kulübünün de internet sitesindeki "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye gönderildiği belirtildi. PFDK, önceki gün Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası uygulamıştı. AA

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