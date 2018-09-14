TFF Tahkim Kurulu'ndan Belhanda kararı

TFF Tahkim Kurulu'nda Hasan Şaş'ın 3 maçlık cezası 2'ye indirildi, Belhanda'nın cezası ise onandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş'ın cezasında indirime gitti. TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Hasan Şaş'a verilen 3 maç men ve 19 bin 500 liralık para cezasını, 2 maç men ve 13 bin lira olarak düzelttiği belirtildi. Kurulun ayrıca, Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda'ya verilen 3 maçlık cezaya yapılan itirazı reddederek, PFDK kararını onadığı aktarıldı. AA

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