Tolga Ciğerci Fenerbahçe'ye, Ömer Bayram da Galatasaray'a transfer oldu

Fenerbahçe, Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
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Ömer Bayram da Galatasaray'da
Galatasaray, Akhisarspor'da forma giyen milli futbolcu Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun transferi karşılığında Akhisarspor'a 400 bin avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.
Açıklamada, 3 sezon için anlaşmaya varılan Ömer Bayram'a sırasıyla 500 bin avro, 400 bin avro ve 400 bin avro sabit transfer ücreti ödeneceği kaydedildi.
AA