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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Toplam borcu şehrin plakası kadar'

05 Mart 2018, Pazartesi 22:18
Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Samsunspor’un borcunun şehrin plakası kadar olduğunu söyledi.

Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, takımdaki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, "İstanbul’dan bağımsız denetçileri Samsun’da çağırdık. Biz onlardan sadece bilgi almak için çağırdık. Daha sonra bağımsız denetçileri gönderdik. Biz zaten İçişleri Bakanlığından denetçi istemiştik. Hiç kimseden bilgi kaçırmak gibi bir niyetimiz olmadı olmayacakta. Samsunspor’un içerisinde olduğu durumu hepimiz biliyoruz. Bizler canla başla çalışıyoruz. Bilgi kirliliği olduğunda bizler üzülüyoruz" dedi.

ELAZIĞSPOR GALİBİYET PRİMİ 300 BİN TL

Yarın Samsunspor’un kendi evinde oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçının galibiyet priminin 300 bin TL olduğunu belirten Karayılmaz, "Yarın akşam Elazığspor ile en zorlu müsabakamızı oynayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, belediye olarak 100 bin TL galibiyet primi vereceğini söyledi. Metro Yönetim Kurulu da 200 bin TL galibiyet primi verecekler. İnşallah Samsunsporlu futbolcularımıza bu 300 bin TL’lik prim doping olgusu oluşturacak. Bu maçı aldığımız taktirde önümüzde Gaziantepspor maçı engelimiz kalıyor. Onu da alırsak önümüzdeki diğer maçlara daha az stresli, daha verimli, daha performanslı müsabakalar oynarız" diye konuştu.

SAMSUNSPOR’UN TOPLAM BORCU PLAKAMIZLA EŞDEĞER

Toplantıda basın mensuplarının Samsunspor’un borcunu sormasının ardından açıklamalarda bulunan Karayılmaz, "Kulübün mali yapısı belli, borçlarımız var. Bu kulüpte geçmiş yöneticilerin alacakları var. Yabancı futbolcuların alacakları var. Bu kulüpte futbol oynamış yerli futbolcuların federasyona başvurdukları alacakları var. Birde otellerin, storlere aldığımız ürünler ve personel alacakları var. Bunları topladığımızda çok ciddi rakam ediyor. Samsunspor’un toplam borcu plakamızla eşdeğerdir. Vergi borçları belimizi büküyor. Her ay düzenli ödememiz gereken çok yüklü miktar olunca biz sıkıntı yaşıyoruz. Normalde kulüp borçlarından arındırılmış olsa burada yöneticilik yapmak büyük bir keyif ve zevktir ama bu şekilde olmuyor" şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler: samsunspor, borç
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