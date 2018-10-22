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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Trabzon'da gol sesi çıkmadı

22 Ekim 2018, Pazartesi 22:00
Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması golsüz berabere tamamlandı.

7. dakikada Sunu'nun soldan pasında Emrah Başsan, topu ceza alanındaki Özer Hurmacı'ya aktardı. Özer Hurmacı, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısıyla Emrah Başsan'ın ofsaytta olduğu belirlenerek, gol geçerli sayılmadı.

13. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Sehic sol tarafına gelen meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada Amiri'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

21. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Egemen Korkmaz'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.

37. dakikada savunmanın arkasındaki Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu kontrol etti.

39. dakikada Hosseini'den topu kapan Sunu'nun ceza yayı yakınından yerden şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı kontrol ederek gol şansı vermedi.

66. dakikada Rodallega, ceza alanı içinde İbrahim Akdağ ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, önce penaltı noktasını gösterdi. Konuk takım oyuncularının itirazının ardından Video Yardımcı Hakem sistemine başvuran hakem Yıldırım, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

78. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

84. dakikada ceza alanı son çizgisine inen Pereira'nın çıkardığı topu Rodallega sert bir şekilde kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 

87. dakikada Rodallega'nın pasında ceza alanına doğru sokulan Ekuban'ın yerden şutunda, kaleci Sehic yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

AA

Etiketler: süper lig, trabzonspor
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