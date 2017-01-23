Trabzon kendine geldi

Sezonun ilk yarısında tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor, ikinci yarıyla birlikte kendine geldi.

Bursaspor’dan sonra deplasmanda Kasımpaşa’yı da yenen Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk kez üst üste kazandı.

Her iki maçta da oyunuyla beğeni toplayan bordo mavililerde Kasımpaşa karşısında golü yeni transfer Emmanuel Mas kaydetti. Trabzon sezonun ikinci yarısına da 2-1’lik Bursaspor maçıyla başlamış, genç futbolcu Yusuf Yazıcı performansıyla öne çıkmıştı.

Yazıcı, ikinci yarıda takımın en dikkat çeken oyuncusu. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon skora en çok katkı yapan isim. Bursaspor maçında 1 gol 1 asistle oynayan Yusuf, Kasımpaşa maçında Mas'ın attığı kafa golünde de ortayı yapan isimdi. Yusuf, son 5 maçta 3 gol attı, 6 da asist yaptı.

Trabzonspor bu iki galibiyete 10. sıraya yükseldi.

Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, Sporting Lizbon’dan Joao Pereira ve San Lorenzo’dan Emmanuel Mas’ı renklerine bağlamış, daha sonra da Olcay Şahan ve Medjani’yi transfer etmişti. Eski Barcelona ve Juventuslu Caceres’i Trabzon’a getiren ekip futbolcuyla anlaşamayarak geri gönderdi.

Trabzonspor, Akhisar’ın forveti Hugo Rodallega ile imza aşamasında.