Trabzon kupaya galibiyetle veda etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. ve son hafta maçında sahasında Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.

Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Koray Gençerler, Soner Maraş, İbrahim Çağlar Uyarcan Trabzonspor: Esteban, Zeki Yavru, Durica (Dk. 68 Okay Yokuşlu), Mustafa Akbaş, Ibanez, Aytaç Kara, Onazi (Dk. 80 Pereira), Medjani, Olcay Şahan (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Castillo, N'Doye Atiker Konyaspor: Abdülaziz Demircan, Skubic, Can Demir Aktav, Volkan Fındıklı, Mehmet Uslu, Mbamba, Emre Can Atila (Dk. 64 Ali Turan), Hadziahmetovic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 64 Milosevic), Fofana (Dk. 86 Mücahit Can Akçay), Hora Gol: Dk. 39 N'Doye (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 29 Mustafa Akbaş, Dk. 74 Aytaç Kara (Trabzonspor) Son maç öncesi sıralamanın belli olduğu grupta Atiker Konyaspor, 11 puanla son 16 turuna lider olarak kalırken, ikili averajla Gümüşhanespor'un gerisinde 9 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor ise kupaya veda etti. 15. dakikada Onazi'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Castillo, kaleci Abdülaziz Demircan'ın öne çıktığını görünce aşırtma bir vuruş denedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 21. dakikada Zeki Yavru'nun derinlemesine pasında topla buluşan N'Doye, kaleci Abdülaziz Demircan'ı da geçti. Son anda kademeye giren ve N'Doye'dan önce topa müdahale eden Can Demir Aktav, tehlikeyi önledi. 39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Olcay Şahan'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen N'Doye'un kafa vuruşunda, kaleci Abdülaziz Demircan'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 47. dakikada sağdan son çizgiye inen Castillo'nun pasında ceza alanında N'Doye'un şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı. 48. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top üst direkten oyun alanına döndü. 53. dakikada Castillo'nun pasında uygun durumdaki N'Doye, yakın mesafeden kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi. 86. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta gitti. Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmasına karşın kupaya veda etti. AA

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