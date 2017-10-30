Trabzonspor'a nefes aldıran galibiyet

Süper Lig'de dün sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 5 hafta sonra ligde kazanarak rahat bir nefes aldı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında hak ettikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "Galatasaray galibiyetinin güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyoruz. Taraftarımıza ve camiamıza, herkese hayırlı olsun." dedi. Aldıkları galibiyetin moral açısından da önemli olduğunu ifade eden Saral, "Sakat ve cezalı oyuncularımıza rağmen arzu ettiğimiz galibiyeti aldık. Geçen yılki kadromuzdaki oyuncularımızla yenilenen Galatasaray takımını da mağlup etmeyi başardık. Oyuncuların hırsı, azmi ilerisi için umut verdi. Galatasaray maçı yeniden bir başlangıç olacak." diye konuştu. Galibiyete prim Trabzonspor'da futbolculara Galatasaray galibiyeti dolayısıyla prim verileceği bildirildi. Sarı-kırmızılı takımla oynanan karşılaşmanın ardından kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun, soyunma odasında tebrik ettiği oyunculara primi açıkladığı belirtildi. Bu arada Trabzonspor'da futbolcular günü izinli geçirecek. Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak. AA

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