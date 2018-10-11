"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Trabzonspor'a santrfor tesellisi

11 Ekim 2018, Perşembe 15:00
Süper Lig'in ilk 8 haftasında Trabzonspor'un santrforları, toplam gol sayısında geçen sezonki başarıyı yakaladı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ve bu sezon ilk 8 haftada 17 gol kaydederken, santrforlar iki dönemde de rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Geçen sezon ilk 8 haftada Burak Yılmaz 7, Hugo Rodallega 3 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Rodallega 5, Burak Yılmaz 4, Caleb Ekuban ise 1 gol attı.

Geçen sezonki goller

Geçen sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, ilk 8 haftada 7 golle takımına en fazla katkıyı sağlayan isim oldu.

İlk 8 haftada 557 dakika görev yapan Burak, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe karşılaşmasında da 1 gol atma başarısı gösterdi.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ise ilk 8 haftalık dönemde birinde 90 dakika olmak üzere 6 lig maçında 157 dakika sahada kaldı. Rodallega, Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er kez ağları sarstı.

Bu kez Rodallega fazla attı

Trabzonspor'da bu sezon Burak Yılmaz'ın sakatlığında daha fazla forma şansı bulan Hugo Rodallega, ilk 8 haftada en skorer oyuncu oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynamasına karşın fazla süre alamayan, 513 dakika sahada kalan ve sezonu 5 golle tamamlayan Kolombiyalı futbolcu, bu sezon ilk 8 haftada aynı sayıya ulaştı.

Burak Yılmaz'ın sakat olduğu dönemde daha çok şans bulan ve 7'si ilk 11'de olmak üzere 8 maçta 623 dakika görev yapan Rodallega, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer, MKE Ankaragücü karşılaşmasında da 1 gol kaydetti.

Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle bu sezon ilk 8 haftada 296 dakika oynadı, 4 gol attı. Milli futbolcu, Göztepe ve Akhisarspor maçlarında 1'er, Kasımpaşa karşılaşmasında da 2 kez fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'da yeni transfer Caleb Ekuban da az süre almasına karşın 1 gollük katkı yaptı. Gana asıllı İtalyan forvet, 3 maçta sadece 24 dakika forma giyerken, Galatasaray karşılaşmasında 1 gol attı.

Kötü dönemler geride kaldı

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda santrforlarının katkısı konusunda sıkıntı yaşamıştı.

Bordo-mavililerde Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega'dan oluşan santrforlar, 34 hafta boyunca 11 gol atmıştı.

Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 karşılaşmada 6 gol kaydetmişti.

AA

Etiketler: trabzonspor, santrafor
Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar, bu sese kulak vermeli

    Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e operasyon: 7 gözaltı

    İşçi çıkarmaya karşıyız

    'ABD'nin müfettiş görevlendirdiği bilgisi doğru değil'

    Maaşlar arttırılsın

    Basra ve Musul konsoloslukları yeniden açılıyor

    Gıda devi konkordato istedi

    İsrail’e girişine izin verilmemişti: ABD’li öğrenci Alkasım hakim karşısına çıktı

    635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

    Uzmanlardan 'glokom' uyarısı: Geç kalmayın!

    Türkiye, Bosna Hersek'i konuk ediyor

    'Yargıda en çok sıkıntı olan noktalar'ı sıraladı

    İzmir Adliyesi gaz sızıntısı: Bina boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı

    1992'den bu yana en güçlüsü: 2 kişi öldü; 500 bin kişi elektriksiz kaldı!

    Cemal Kaşıkçı için bekliyorlar

    Merkez Bankası: Cari açık 51 milyar 125 milyon dolar

    'Magnitsky Yasası' kapsamında soruşturulsun talebi

    Endonezya'da ölü sayısı 2 bin 65'e yükseldi

    Zorunlu haller dışında yeni proje yok

    Bakanlıktan 'fahiş fiyat' uygulayanlar ile ilgili genelge

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Cevher İLHAN

    Nur Talebelerinin haklılığı AİHM kararıyla tescil edildi
    Genel

    Nasıl yaşarsan öyle gömülürsün
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denge ve denetim
    Kadir AKBAŞ

    Adalet amacından sapmak!
    Genel

    Ötelemek çare değil
    Faruk ÇAKIR

    Sen yokuşa hazır ol
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhalenin tiksindiren yüzü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.