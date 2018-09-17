Trabzonspor, Alanyaspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

4. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Baiano yerde kaldı. Villafanez'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Merih Demiral kafayla topu Trabzonspor filelerine gönderdi: 1-0 11. dakikada Sosa, topu sağdan gelen Rodallega'ya çıkardı. Topla ceza sahasına giren bu futbolcunun, sol köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ufuk Ceylan uzanarak kornere çeldi. 23. dakikada Alanyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Villafanez'in ceza alanından şutunda kaleci Onur Kıvrak sağ köşeye uzanarak ikinci gole izin vermedi. 30. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Pereira topu ceza sahasına ortaladı. Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Ufuk Ceylan'dan seken topu Olcay Şahan, tamamladı. Merih Demiral topu çizgi üzerinde çıkararak golü önledi. 47. dakikada Trabzonspor'dan Onazi'nin sol taraftan uzun gönderdiği topa koşu yapan Pereira, bekletmeden meşin yuvarlağı sol köşeye gönderdi. Kaleci Ufuk Ceylan'ı geçen top direği sıyırarak dışarı çıktı. 61. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Ceyhun Gülselam topu içeriye gönderdi. Rakip oyuncuları geçen topu kontrol eden Cisse'nin şutunda meşin yuvarlağı Onur Kıvrak çıkardı. 74. dakikada sol kanattan gelişen atakta Novak'ın ceza sahasına gönderdiği topu Nsakala kafayla uzaklaştırmak istedi. Abdülkadir Ömür, önüne düşen topa sert vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 90. dakikada Alanyasporlu futbolcu Fernandes sol köşeden rakiplerini geçerek topu içeriye gönderdi. Cenk Ahmet Alkılıç penaltı noktasında topa dokunamadı. Aytemiz Alanyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti. AA

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