Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar: Yarın: 20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu 8 Nisan Cumartesi: 15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek 16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık 9 Nisan Pazar: 16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan 19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler 19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar 10 Nisan Pazartesi: 20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır 20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya AA

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