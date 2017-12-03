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3 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Trabzonspor, bu sezon bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak

03 Aralık 2017, Pazar 13:30
Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

Ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.

Medical Park'ta saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi Uğur Demirok ve Jose Sosa'nın sakatlıkları sürüyor.

Bu arada, Uğur Demirok'un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

AA

Etiketler: trabzonspor, süper lig
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