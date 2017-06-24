Trabzonspor Çin'in teklifi geri çevirdi

​TRABZONSPOR’un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için gelen 4 milyon Euro’luk teklifi reddettiği öğrenildi.

Bordo mavili kulübün, geride kalan sezonda İtalya Seri A ekiplerinden Lazio’dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için bir Çin kulübünden menajerler aracılığı ile 4 milyon Euro’luk teklif geldiği, ancak Trabzonspor yetkililerinin bu rakama sıcak bakmadığı belirtildi.

YANAL DA KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da Onazi’nin takımda kalması yönünde görüş bildirdiği, bunun üzerine yönetimin de oyuncuyu transfer ettiği bedele yakın bir teklif gelmesi nedeniyle menajerleri geri çevirdiği kaydedildi. 2016-17 sezonunda bordo mavili takımda 38 maçta 2 bin 902 dakika süre alan Onazi, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

BAŞKAN USTA İTALYA’YA GİDİYOR

2017-18 sezonu öncesi iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor’da kulüp başkanı Muharrem Usta’nın bayramda İtalya’ya gideceği öğrenildi. Milanlı orta saha oyuncusu Juraj Kucka için bir görüşme yapacak olan Usta’nın, bunun dışında farklı oyuncular için de temasta bulunacağı kaydedildi. Usta’nın İtalya seferinin ardından farklı ülkelerde de transfer görüşmeleri yapacağı bildirildi.